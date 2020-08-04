Службовця Київської обладміністрації затримали під час одержання 200 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації затримали під час отримання неправомірної вигоди у сумі 200 тис. гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"У вівторок, 4 серпня 2020 року, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва детективами СУ ГУНП у м. Києві спільно з оперативними працівниками ГУ СБУ в місті Києві та Київській області затримано “на гарячому” під час отримання неправомірної вигоди у сумі 200 тис. гривень інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, службовець вимагав вказані кошти за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно договору будівельного підряду по об'єкту будівництва однієї зі шкіл на території Київської області.
"Зловмисника затримано одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди", - зазначається в повідомленні.
Також на теперішній час тривають обшуки в приміщенні Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.
Окрім того, вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру.
Нагадаємо, у Харкові посадовця ОДА викрили на хабарі у понад 1,3 млн гривень.