Слушания в Сенате США: только главные руководители России могли дать разрешение на кибернападения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Главные представители спецслужб США заявили на слушаниях в Конгрессе США, что только главные члены руководства России могли дать разрешение на кибернападения, которые, по мнению Вашингтона, имели целью вмешательство в американский избирательный процесс, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, эти данные основываются на том, какой был объем и важность целей кибератак, среди которых была избирательная кампания кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявил директор национальной разведки Джеймз Клаппер и другие руководители разведывательных служб в совместном докладе, который обнародовали на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.
Речь идет, в частности, о разрешении от высшего руководства России на недавнее похищение данных, касающихся выборов, и их обнародование, говорится в докладе.
Избранный президент США Дональд Трамп, известный своей пророссийской позицией, и представители его команды продолжают ставить под сомнение данные американской разведки, что к кибервмешательству в президентские выборы в США причастна Россия.
СМИ также отмечает, что на конец этой недели планируется подготовка еще одного доклада спецслужб США с доказательствами вмешательства России, с материалами которой в пятницу должны ознакомить и Трампа.
Во вторник директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что все, кто сомневается в участии России в кибервмешательстве в выборы в США, должен увидеть этот доклад, прежде чем делать свои выводы.
В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательство в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властью России. 29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России как государства в президентские выборы в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.