Слухання в Сенаті США: тільки чільні керівники Росії могли дати дозвіл на кібернапади

Як пише видання, ці дані ґрунтуються на тому, який був обсяг і важливість цілей кібернападів, серед яких була виборча кампанія кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон, заявив директор національної розвідки Джеймз Клаппер та інші керівники розвідувальних служб у спільній доповіді, яку оприлюднюють на слуханні в комітеті у справах збройних сил Сенату США.

Ідеться, зокрема, про дозвіл від найвищого керівництва Росії на недавнє викрадення даних, що стосувалися виборів, і їхнє оприлюднення, мовиться в доповіді.

Обраний президент США Дональд Трамп, відомий своєю проросійською позицією, і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія.

ЗМІ також відзначає, що на кінець цього тижня планується підготовка ще однієї доповіді спецслужб США з доказами втручання Росії, з матеріалами якої у п’ятницю мають ознайомити і Трампа.

У вівторок директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан заявляв, що всі, хто сумнівається в участі Росії в кібервтручанні у вибори у США, має побачити цю доповідь, перш ніж робити свої висновки.

Минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних зі владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.