"Слуги народа" призвали Шмыгаля помочь пострадавшим от пожаров в Луганской области получить госпомощь

"Народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко обратился к Премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой помочь пострадавшим от пожаров в Луганской области получить государственную помощь", - говорится в сообщении.

По словам Максима Ткаченко, местные власти не способствуют получению помощи погорельцам, и люди вынуждены проходить все административные и юридические процедуры самостоятельно.

"Сегодня уже 23 декабря. За несколько дней закончится срок, когда пострадавшие смогут получить предусмотренную государством материальную помощь. Сейчас средства на счетах областного бюджета. Если сейчас люди их не получат, средства вернутся в Киев. К тому же этим людям нужна и юридическая помощь с документами на местах", - сказал Ткаченко.

Указано, что в ответ Денис Шмыгаль поручил главе Луганской ОГА ускорить и завершить эту работу, а Министерству юстиции при необходимости оказать помощь населению.

Напомним, 21 декабря состоялось выездное заседание ВСК по расследованию пожаров в Луганской области, людям пообещали выплаты.

Также напомним, 30 сентября и 1 октября на территории Луганской области произошли пожары экосистем. Наиболее сложная ситуация - вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов. В зону поражения попало 32 населенных пункта, ориентировочная площадь, пройденная огнем - более 20 тысяч гектаров. Во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек, а во время ликвидации лесных пожаров погибли 11 человек. Пострадало 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС.