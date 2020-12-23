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“Слуги народу” закликали Шмигаля допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині отримати держдопомогу

Київ • УНН

 • 16170 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. ​​Народний депутат від “Слуги Народу” Максим Ткаченко звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині отримати державну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал партії “Слуга народу”.

“Слуги народу” закликали Шмигаля допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині отримати держдопомогу

“​​Народний депутат від “Слуги Народу” Максим Ткаченко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині отримати державну допомогу”, - йдеться у повідомленні.

За словами Максима Ткаченка, місцева влада не сприяє отриманню допомоги погорільцями, і люди змушені проходити всі адміністративні та юридичні процедури самостійно.

“Сьогодні вже 23 грудня. За декілька днів закінчиться термін, коли постраждалі зможуть отримати передбачену державою матеріальну допомогу. Наразі кошти є на рахунках обласного бюджету. Якщо зараз люди їх не отримають, кошти повернуться до Києва. До того ж цим людям потрібна і юридична допомога з документами на місцях”, – сказав Ткаченко.

Вказано, що у відповідь Денис Шмигаль доручив голові Луганської ОДА прискорити та завершити цю роботу, а Міністерству юстиції за необхідності надати допомогу населенню.

Нагадаємо, 21 грудня відбулось виїзне засідання ТСК з розслідування пожеж на Луганщині, людям пообіцяли виплати.
Також нагадаємо, 30 вересня та 1 жовтня на території Луганської області сталися пожежі екосистем. Найбільш складна ситуація — вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів. До зони

ураження потрапило 32 населених пункти, орієнтовна площа, пройдена вогнем — понад 20 тисяч гектарів. Під час гасіння пожеж було евакуйовано 150 осіб, а під час ліквідації лісових пожеж загинуло 11 осіб. Постраждало 19 осіб, у тому числі 3 співробітника ДСНС.

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