ТСК з розслідування пожеж на Луганщині провела виїзне засідання: людям пообіцяли виплати

“Тимчасова слідча комісія з розслідування масових пожеж на Луганщині знайде винних і допомагатиме постраждалим отримати передбачену державою матеріальну допомогу”, — сказав Ткаченко.

За його словами, держава виділила кошти постраждалим від пожеж, які сталися в липні та жовтні цього року, але досі не всі люди отримали свої кошти.

Нагадаємо, 30 вересня та 1 жовтня на території Луганської області сталися пожежі екосистем. Найбільш складна ситуація — вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів. До зони ураження потрапило 32 населених пункти, орієнтовна площа, пройдена вогнем — понад 20 тисяч гектарів. Під час гасіння пожеж було евакуйовано 150 осіб, а під час ліквідації лісових пожеж загинуло 11 осіб. Постраждало 19 осіб, у тому числі 3 співробітника ДСНС.

Як повідомляв УНН раніше, 9 грудня 2020 року відбулося перше засідання Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж на Луганщині, під час якого нардепи розглянули організаційні питання.