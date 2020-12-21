ТСК з розслідування пожеж на Луганщині провела виїзне засідання: людям пообіцяли виплати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Люди, які постраждали від масових пожеж на Луганщині, отримають виплати від держави, винні будуть знайдені. Про це наголосив член ТСК, нардеп Максим Ткаченко за підсумками виїзного засідання комісії у місті Сєвєродонецьк, передає УНН із посиланням на пресслужбу партії “Слуга народу”.
“Тимчасова слідча комісія з розслідування масових пожеж на Луганщині знайде винних і допомагатиме постраждалим отримати передбачену державою матеріальну допомогу”, — сказав Ткаченко.
За його словами, держава виділила кошти постраждалим від пожеж, які сталися в липні та жовтні цього року, але досі не всі люди отримали свої кошти.
Нагадаємо, 30 вересня та 1 жовтня на території Луганської області сталися пожежі екосистем. Найбільш складна ситуація — вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів. До зони ураження потрапило 32 населених пункти, орієнтовна площа, пройдена вогнем — понад 20 тисяч гектарів. Під час гасіння пожеж було евакуйовано 150 осіб, а під час ліквідації лісових пожеж загинуло 11 осіб. Постраждало 19 осіб, у тому числі 3 співробітника ДСНС.
Як повідомляв УНН раніше, 9 грудня 2020 року відбулося перше засідання Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж на Луганщині, під час якого нардепи розглянули організаційні питання.