ТСК з розслідування пожеж на Луганщині провела перше засідання: розглянули організаційні питання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Відбулося перше засідання Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж на Луганщині, під час якого нардепи розглянули організаційні питання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.
"На першому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій/бездіяльності Луганського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Луганської обласної державної адміністрації - Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування на виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру, яке відбулося 8 грудня, під головуванням народного депутата Руслана Горбенка члени ТСК розглянули організаційні питання", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що секретарем ТСК було обрано народного депутата Марію Іонову.
Під час засідання також було затверджено план роботи ТСК, перелік першочергових заходів з організації роботи та тимчасовий склад секретаріату ТСК.
Нагадаємо, народні депутати ухвалили в цілому створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж на Луганщині. Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів України.