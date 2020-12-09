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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72047 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95166 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115146 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150265 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198596 просмотра

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ВСК по расследованию пожаров в Луганской области провела первое заседание: рассмотрели организационные вопросы

ВСК по расследованию пожаров в Луганской области провела первое заседание: рассмотрели организационные вопросы

Киев  •  УНН

 • 13768 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Состоялось первое заседание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров на Луганской области, во время которого нардепы рассмотрели организационные вопросы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

"На первом заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной государственной администрации - Луганской областной военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования на возникновение и недопущения возникновения событий чрезвычайного характера, которое состоялось 8 декабря, под председательством народного депутата Руслана Горбенко члены ВСК рассмотрели организационные вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что секретарем ВСК был избран народный депутат Мария Ионова.

Во время заседания также был утвержден план работы ВСК, перечень первоочередных мероприятий по организации работы и временный состав секретариата ВСК.

Напомним, народные депутаты приняли в целом создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов Украины.

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