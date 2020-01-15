"Слуги народа" на заседании фракции обсуждают запись разговора Гончарука: подробности

КИЕВ. 15 января. УНН. На заседании фракции "Слуг народа", которая проходит сегодня с 19:00, обсуждают запись разговора Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, где он называет себя "полным профаном" в экономике. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.