“Слуги народу” на засіданні фракції обговорюють запис розмови Гончарука: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На засіданні фракції “Слуг народу”, яка триває сьогодні з 19:00, обговорюють запис розмови Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, де він називає себе “повним профаном” в економіці. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила народний депутат фракції “Слуга народу” Ірина Верещук.
Відповідаючи на питання, чи будуть обговорювати на засіданні фракції викладений запис розмови Гончарука, вона відповіла: “Обговорюємо”.
Також нардеп додала, що фракція ще не вирішувала питання, чи будуть вони висувати щодо інциденту якусь заяву.
Додамо, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський також повідомив, що запис став темою для обговорення на засіданні фракції "Слуга народу".
За його словами, Олексій Гончарук повинен бути відправлений у відставку. Але законних підстав для цього немає - у прем'єра річний імунітет.
"Тому, після образ на адресу президента, ... повинен написати заяву сам", - резюмував Дубінський.
Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, прем'єра Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".
Як повідомляв УНН, на засідання фракції Гончарук так і не приїхав. За словами Дубінського, прем'єр поїхав в Офіс Президента.