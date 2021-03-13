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"Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок - Арахамия

"Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 15016 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Партия "Слуга народа" будет просить Президента Украины Владимира Зеленского идти на второй срок. Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы будем просить его (Зеленского - ред.) идти на второй срок", - сказал Арахамия.

Детали

Также председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что только сам Зеленский может ответить на вопрос о возможном втором сроке.

"Придет время, и он точно даст каждому Украинский ответ на этот вопрос", - добавил Корниенко.

Дополнение

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель считает, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй срок.

На президентских выборах Владимира Зеленского готовы поддержать 22,5% украинцев, в конце февраля это число составляло 23,1%.

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