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“Слуга народу” проситиме Зеленського йти на другий термін - Арахамія

“Слуга народу” проситиме Зеленського йти на другий термін - Арахамія

Київ • УНН

 • 15019 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Партія “Слуга народу” проситиме Президента України Володимира Зеленського йти на другий термін. Про це повідомив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми будемо просити його (Зеленського - ред.) йти на другий термін”, — сказав Арахамія.

Деталі

Також голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко заявив, що тільки сам Зеленський може відповісти на запитання про можливий другий термін.

"Прийде час, і він точно дасть кожному українцю відповідь на це питання",- додав Корнієнко.

Доповнення

Речниця Президента України Юлія Мендель вважає, що Зеленський ще не прийняв рішення, чи балотуватиметься він на другий термін.

На президентських виборах Володимира Зеленського готові підтримати 22,5% українців, в кінці лютого це число становило 23,1%.

Українські Національні Новини

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