Президентський рейтинг: підтримка Зеленського знизилася

Цитата

“Президентський рейтинг очолює Володимир Зеленський (22,5% з тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором). За Петра Порошенка проголосували б 14,6%, Юрія Бойка — 11,6%, Юлію Тимошенко — 11,3%. Ігоря Смешка підтримують 8,0%, Володимира Гройсмана — 6,6%, Євгена Мураєва — 4,6%, Олега Ляшка — 4,4%, Дмитра Разумкова — 4,2%, Арсена Яценюка — 2,9%, Віталія Кличка — 1,7%, Олега Тягнибока — 1,5%, Кіру Рудик — 0,3%”, — повідомляється за результатами опитування.

Окрім того, результати опитування, на початку березня показали, що 69% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 22% — у правильному. 9% — не визначилися. У порівнянні з початком лютого ситуація не зазнала змін.

Довідково

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 р.

Доповнення

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 22-23 лютого Зеленського на виборах готові були б підтримати 23,1% українців.