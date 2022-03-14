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Слезы на глазах и траурная повязка на руке: Ярмоленко впервые за полтора года забил гол в АПЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В матче 29-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко на своем стадионе принимал "Астон Виллу", сообщает УНН со ссылкой на УАФ и сайт клуба.

Детали

Украинский футболист начал поединок в запасе и появился на поле на 52-й минуте с траурной повязкой на руке, чтя память погибших во время военной агрессии России против Украины соотечественников. На 70-й минуте Андрей отметился вторым в сезоне голом за свой клуб, который помог его команде одержать победу со счетом 2:1.

Отметим, что Ярмоленко не выходил на поле в четырех предыдущих матчах "Вест Хэма". Кроме того, украинец отметился первым с июля 2020-го голом в АПЛ (тогда он также забил "Астон Вилли").

Дополнения

"Вест Хэм" набрал 48 очков и занимает сейчас пятое место в чемпионате. "Манчестер Юнайтед" опережает "молотобойцев" на два пункта.

Украинские Национальные Новости

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