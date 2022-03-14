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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Сльози на очах і траурна пов'язка на руці: Ярмоленко вперше за півтора роки забив гол в АПЛ

Сльози на очах і траурна пов'язка на руці: Ярмоленко вперше за півтора роки забив гол в АПЛ

Київ • УНН

 • 337260 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У матчі 29-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка на власному стадіоні приймав "Астон Віллу", повідомляє УНН з посиланням на УАФ та сайт клубу.

Деталі

Український футболіст розпочав поєдинок у запасі й з’явився на полі на 52-й хвилині з траурною пов’язкою на руці, вшановуючи пам’ять загиблих під час військової агресії Росії проти України співвітчизників. На 70-й хвилині Андрій відзначився другим у сезоні голом за свій клуб, який допоміг його команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Зазначимо, що Ярмоленко не виходив на поле у ​​чотирьох попередніх матчах "Вест Хема". Окрім того, українець відзначився першим з липня 2020-го голом в АПЛ (тоді він також забив "Астон Віллі").

Доповнення

"Вест Хем" набрав 48 очок і займає наразі п'яте місце в чемпіонаті. "Манчестер Юнайтед" випереджає "молотобійців" на два пункти.

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