Славянск: под завалами могут находиться еще четыре человека

По информации, которую обнародовала ГСЧС со ссылкой на Национальную полицию, под завалом возможно пребывание еще 4 человек.

«В настоящее время проведен разбор 107 т разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются», - сообщили спасатели.

Всего к проведению работ привлечено 43 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС привлечено 32 человека личного состава и 8 единиц техники. От других служб - 1 единица техники и 11 человек.

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Из-под завалов было спасены два человека.

Всего в результате массированного вражеского удара, нанесенного врагом 14 апреля, 11 человек погибли, 22 получили ранения.