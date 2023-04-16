Слов'янськ: дві людини врятовані, тіла шістьох були підняті з-під завалів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Дві людини були врятовані, тіла шістьох були підняті з-під завалів у Слов'янську. Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої рашистами п'ятиповерхівки у Слов'янську.
Станом на 23-тю годину рятувальники ДСНС вже розібрали 96 тонн будівельних конструкцій", - зазначив Павло Кириленко.
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Зазначається, що на даний час до проведення робіт залучені 30 чоловік особового складу ГУ ДСНС у Донецькій області та 7 одиниць техніки.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо
Напередодні, 14 квітня, близько 16-ї години рашисти атакували Слов'янськ ракетами С300, спрямувавши їх одразу на кілька житлових кварталів міста.
В результаті масованого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.