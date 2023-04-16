Славянск: два человека спасены, тела шестерых были подняты из-под завалов

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"Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной рашистами пятиэтажки в Славянске.

По состоянию на 23 часа спасатели ГСЧС уже разобрали 96 тонн строительных конструкций", - отметил Павел Кириленко.

Детали

Отмечается, что в настоящее время к проведению работ привлечены 30 человек личного состава ГУ ГСЧС в Донецкой области и 7 единиц техники.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним

Накануне, 14 апреля, около 16 часов рашисты атаковали Славянск ракетами С300, направив их сразу на несколько жилых кварталов города.

В результате массированного удара 11 человек погибло, 22 получили ранения.