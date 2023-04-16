Славянск: два человека спасены, тела шестерых были подняты из-под завалов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Два человека были спасены, тела шестерых были подняты из-под завалов в Славянске. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
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"Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной рашистами пятиэтажки в Славянске.
По состоянию на 23 часа спасатели ГСЧС уже разобрали 96 тонн строительных конструкций", - отметил Павел Кириленко.
Детали
Отмечается, что в настоящее время к проведению работ привлечены 30 человек личного состава ГУ ГСЧС в Донецкой области и 7 единиц техники.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним
Накануне, 14 апреля, около 16 часов рашисты атаковали Славянск ракетами С300, направив их сразу на несколько жилых кварталов города.
В результате массированного удара 11 человек погибло, 22 получили ранения.