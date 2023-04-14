Удар росії по Слов'янську: було випущено 7 ракет

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"По Словʼянську окупанти випустили 7 ракет. Руйнувань зазнали 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 людей. Ще 21 людину було поранено.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу у Слов'янську загинула 2-річна дівчинка.