Удар росії по Слов'янську: було випущено 7 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Окупанти випустили по Слов'янську 7 ракет. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України у своєму Telegram, передає УНН.
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"По Словʼянську окупанти випустили 7 ракет. Руйнувань зазнали 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 людей. Ще 21 людину було поранено.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілу у Слов'янську загинула 2-річна дівчинка.