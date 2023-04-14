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Удар росії по Слов'янську: було випущено 7 ракет

Удар росії по Слов'янську: було випущено 7 ракет

Київ • УНН

 • 868495 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Окупанти випустили по Слов'янську 7 ракет. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України у своєму Telegram, передає УНН.

Цитата

"По Словʼянську окупанти випустили 7 ракет. Руйнувань зазнали 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 людей. Ще 21 людину було поранено.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу у Слов'янську загинула 2-річна дівчинка.

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