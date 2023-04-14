Удар россии по Славянску: было выпущено 7 ракет

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"По Славянску оккупанты выпустили 7 ракет. Разрушениям подверглись 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как отмечается, в результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Еще 21 человек был ранен.

Напомним

В результате обстрела в Славянске погибла 2-летняя девочка.