Слов’янськ: під завалами можуть перебувати ще четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Слов’янську на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи, повідомляє УНН.
За інформацією, яку оприлюднила ДСНС з посиланням на Національну поліцію, під завалом можливе перебування ще 4 осіб.
«Наразі проведено розбір 107 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають», - повідомили рятувальники.
Всього до проведення робіт залучено 43 особи та 9 одиниць техніки, з них від ДСНС залучено 32 чоловіки особового складу та 8 одиниць техніки. Від інших служб - 1 одиниця техніки та 11 чоловік.
Додамо
З-під завалів було врятовано двох людей.
Загалом в результаті масованого ворожого удару, завданого ворогом 14 квітня, 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.