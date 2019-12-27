Словом 2019 года стала "диджитализация"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово 2019 года - "диджитализация". Оно опередило такие запросы как "Зе" и "красные линии". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт словаря.
"Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина "цифровая трансформация" и является проявлением глобальной цифровой революции. Другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии", - отмечают на сайте словаря.
Поэтому слово с большим отрывом возглавило список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом.
Так, анализируя популярность слова года, отмечается, что явление, которое начало свой путь в бизнес-среде - нашло свое место и в сфере государственного управления. Ведь в этом году было создано Министерство цифровой трансформации Украины, которое имеет амбициозные планы по цифровизации страны.
"Государство в смартфоне" - еще одно проявление диджитализации, также стало важным выражением уходящего.
Хотя в этом году победило неполитическое слово, все остальные претенденты отражали политические события: "Зе", "монобольшинство", "турборежим", "разведение", "красные линии" и "пленные".
Словарь "Мыслово" создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают обычные пользователи.
"Мыслово" выбирает слово года в седьмой раз. Основными критериями при выборе слова года является его популярность и социальная значимость.
Напомним, что словом 2018 года был назван "Томос".