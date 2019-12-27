Словом 2019 року стала "діджиталізація"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово 2019 року - "діджиталізація". Воно випередило такі запити як "Зе" та "червоні лінії". Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт словника.
"Слово являє собою спрощену форму більш точного терміну "цифрова трансформація" та є проявом глобальної цифрової революції. Інші світові тренди, такі як зміна клімату чи проблеми ґендерної ідентичності, не набули суттєвого поширення в українській публічній дискусії", - зазначають на сайті словника.
Тож термін з великим відривом очолив список найвідвідуваніших слів словника, а кількість його переглядів зросла на 1,535% у порівнянні з минулим роком.
Так, аналізуючи популярність слова року, зазначається, що явище, яке розпочало свій шлях у бізнес-середовищі - знайшло своє місце й у сфері державного управління. Адже цьогоріч було створено Міністерство цифрової трансформації України, яке має амбітні плани щодо цифровізації держави.
"Держава у смартфоні" — ще один прояв діджиталізації, також став важливим виразом року, що минає.
Хоча цього року перемогло неполітичне слово, усі інші претенденти відображали політичні події: "Зе", "монобільшість", "турборежим", "розведення", "червоні лінії" та "полонені".
Словник "Мислово" створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.
"Мислово" обирає слово року всьоме. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість.
Нагадаємо, що словом 2018 року названо "Томос".