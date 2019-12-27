Словом 2019 року стала "діджиталізація"

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово 2019 року - "діджиталізація". Воно випередило такі запити як "Зе" та "червоні лінії". Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт словника.