Словения передала Латвии ограждение для защиты границ от мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Словения передала Латвии ограждение, благодаря которому страна защитит латвийско-белорусскую границу от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает УНН.
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"Сегодня временный забор, который предоставила Словения, передали третьей Латгальской бригаде. На следующей неделе с помощью армейских инженеров его установят. Мы ждем последние разрешения пограничников, чтобы начать работы", — говорится в сообщении.
Informēju, ka šodien ZS 3. Latgales brigādei ir nodots Slovenijā sarūpētais pagaidu žogs. Nākošnedēļ, ar armijas inženieru palīdzību, tas tiks uzstādīts. Gaidam pēdējos saskaņojumus no robežsardzes darbu uzsākšanai.— Artis Pabriks (@Pabriks) September 24, 2021
Напомним
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.
В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.
Из-за роста количества нелегальных мигрантов правительство Латвии на границе с Беларусью с 11 августа по 10 ноября ввело режим чрезвычайного положения. С начала года на литовско-белорусской границе задержано более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем в течение всего 2020 года.
В начале сентября на латвийско-белорусской границе начали строительство 37-километрового забора из колючей проволоки.