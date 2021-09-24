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Словения передала Латвии ограждение для защиты границ от мигрантов

Словения передала Латвии ограждение для защиты границ от мигрантов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Словения передала Латвии ограждение, благодаря которому страна защитит латвийско-белорусскую границу от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает УНН.

Цитата

"Сегодня временный забор, который предоставила Словения, передали третьей Латгальской бригаде. На следующей неделе с помощью армейских инженеров его установят. Мы ждем последние разрешения пограничников, чтобы начать работы", — говорится в сообщении.

Informēju, ka šodien ZS 3. Latgales brigādei ir nodots Slovenijā sarūpētais pagaidu žogs. Nākošnedēļ, ar armijas inženieru palīdzību, tas tiks uzstādīts. Gaidam pēdējos saskaņojumus no robežsardzes darbu uzsākšanai.

— Artis Pabriks (@Pabriks) September 24, 2021

Напомним

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

Из-за роста количества нелегальных мигрантов правительство Латвии на границе с Беларусью с 11 августа по 10 ноября ввело режим чрезвычайного положения. С начала года на литовско-белорусской границе задержано более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем в течение всего 2020 года.

В начале сентября на латвийско-белорусской границе начали строительство 37-километрового забора из колючей проволоки.

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