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Словенія передала Латвії огорожу для захисту кордонів від мігрантів

Словенія передала Латвії огорожу для захисту кордонів від мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Словенія передала Латвії огорожу, завдяки якій країна захистить латвійсько-білоруський кордон від напливу нелегальних мігрантів. Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні тимчасовий паркан, який надала Словенія, було передано третій Латгальській бригаді. Наступного тижня за допомогою армійських інженерів його встановлять. Ми чекаємо на останні дозволи прикордонників, щоб розпочати роботи", — ідеться у повідомленні.

Informēju, ka šodien ZS 3. Latgales brigādei ir nodots Slovenijā sarūpētais pagaidu žogs. Nākošnedēļ, ar armijas inženieru palīdzību, tas tiks uzstādīts. Gaidam pēdējos saskaņojumus no robežsardzes darbu uzsākšanai.

— Artis Pabriks (@Pabriks) September 24, 2021

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу.

У серпні Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

Через зростання кількості нелегальних мігрантів уряд Латвії на кордоні з Білоруссю з 11 серпня до 10 листопада ввів режим надзвичайного стану. Від початку року на литовсько-білоруському кордоні затримано понад 4 тис. нелегальних мігрантів. Це у 50 разів більше, ніж протягом усього 2020 року.

На початку вересня на латвійсько-білоруському кордоні розпочали будівництво 37-кілометрового паркану з колючого дроту.

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