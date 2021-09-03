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У Латвії на кордоні з Білоруссю почнуть будувати 37-кілометровий паркан

У Латвії на кордоні з Білоруссю почнуть будувати 37-кілометровий паркан

Київ • УНН

 • 16523 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Протягом найближчих днів на латвійсько-білоруському кордоні розпочнуть будівництво 37-кілометрового паркану з колючого дроту. Про це повідомляє УНН за даними Delfi.

Цитата

“Зараз ми можемо почати будівництво паркану з колючого дроту на латвійсько-білоруському кордоні. Протяжність паркану становитиме 37 км, його розмістять на найкритичніших ділянках”, — зазначила міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва.

Деталі

Міністр пояснила, що роботи не починали, тому що було виявлено серйозні порушення під час будівництва паркану на кордоні з Росією.

Протяжність латвійсько-білоруського кордону становить 173 км. Загалом із 10 серпня в країні запобігли спробам 845 осіб перетнути державний кордон. Після введення надзвичайної ситуації кордон дозволили перетнути 25 людям через гуманітарні причини.

Нагадаємо

Через зростання кількості нелегальних мігрантів уряд Латвії на кордоні з Білоруссю з 11 серпня до 10 листопада ввів режим надзвичайного стану.

Від початку року на литовсько-білоруському кордоні затримано понад 4 тис. нелегальних мігрантів. Це у 50 разів більше, ніж протягом усього 2020 року. Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар’єром на шляху перекидання нелегальних мігрантів у сусідню державу, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ задумається, чи варто і далі це робити.

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