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В Латвии на границе с Беларусью начнут строить 37-километровый забор

В Латвии на границе с Беларусью начнут строить 37-километровый забор

Киев  •  УНН

 • 16509 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В течение ближайших дней на латвийско-белорусской границе начнут строительство 37-километрового забора из колючей проволоки. Об этом сообщает УНН по данным Delfi.

Цитата

“Сейчас мы можем начать строительство забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе. Протяженность забора составит 37 км, его разместят на критических участках”, — отметила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

Детали

Министр объяснила, что работы не начинали, потому что были выявлены серьезные нарушения во время строительства забора на границе с Россией.

Протяженность латвийско-белорусской границы составляет 173 км. Всего с 10 августа в стране предотвратили попытки 845 человек пересечь государственную границу. После введения чрезвычайной ситуации границу позволили пересечь 25 людям из-за гуманитарных причин.

Напомним

Из-за роста числа нелегальных мигрантов правительство Латвии на границе с Беларусью с 11 августа до 10 ноября ввело режим чрезвычайного положения.

С начала года на литовско-белорусской границе задержано более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск задумается, стоит ли продолжать это делать.

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