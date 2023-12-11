Словацкие дальнобойщики заблокировали пункт пропуска "Вишне-Немецкое" для грузовиков, которые едут из Украины
Киев • УНН
Словацкие дальнобойщики из UNAS заблокировали пропускной пункт "Вишне-Немецкое" для грузовиков из Украины.
Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS), как и анонсировал, сегодня после 16 часов заблокировал движение грузовиков на пограничном переходе "Вишне - Немецкое", следующих из Украины в сторону Словакии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Такую информацию передали в 16:10 словацкие пограничники. Перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков пока не блокируют
Отмечается, что сейчас перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому "Вишне-Немецкое", в электронной очереди на выезд в Словакию стоят 1263 грузовика. Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме, указали пограничники.
Дополнение
Тем временем польские забастовщики прекратили блокаду пограничного пункта "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, возобновив стабильное движение грузовиков с 14:00 понедельника, 11 декабря.
Напомним
1 декабря словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне-Немецкое" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения россии.
4 декабря в 22:00 словацкие протестующие завершили протест на пограничном пункте пропуска.
Однако, накануне Союз автомобильных перевозчиков Словакии снова анонсировал блокаду движения грузовиков через "Вишне-Немецкое-Ужгород".
Словацкие дальнобойщики заблокировали пункт пропуска "Вишне-Немецкое" для грузовиков, которые едут из Украины
Словацкие дальнобойщики из UNAS заблокировали пропускной пункт "Вишне-Немецкое" для грузовиков из Украины.
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