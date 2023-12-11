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Словацкие дальнобойщики заблокировали пункт пропуска "Вишне-Немецкое" для грузовиков, которые едут из Украины

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 15:01  •  18073 просмотра

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Словацкие дальнобойщики из UNAS заблокировали пропускной пункт "Вишне-Немецкое" для грузовиков из Украины.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS), как и анонсировал, сегодня после 16 часов заблокировал движение грузовиков на пограничном переходе "Вишне - Немецкое", следующих из Украины в сторону Словакии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. 

Представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Такую информацию передали в 16:10 словацкие пограничники. Перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков пока не блокируют

- говорится в сообщении Госпогранслужбы в Telegram.

Отмечается, что сейчас перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому "Вишне-Немецкое", в электронной очереди на выезд в Словакию стоят 1263 грузовика. Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме, указали пограничники. 

Дополнение

Тем временем польские забастовщики прекратили блокаду пограничного пункта "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, возобновив стабильное движение грузовиков с 14:00 понедельника, 11 декабря.

Напомним 

1 декабря словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне-Немецкое" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения россии.

4 декабря в 22:00 словацкие протестующие завершили протест на пограничном пункте пропуска. 

Однако, накануне Союз автомобильных перевозчиков Словакии снова анонсировал  блокаду движения грузовиков через "Вишне-Немецкое-Ужгород".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Словацькі далекобійники заблокували пункт пропуску "Вишнє–Нємецке" для вантажівок, які їдуть з України
Slovak truckers blocked the Vysne Nemecke checkpoint for trucks traveling from Ukraine
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Словацкие дальнобойщики заблокировали пункт пропуска "Вишне-Немецкое" для грузовиков, которые едут из Украины

Словацкие дальнобойщики из UNAS заблокировали пропускной пункт "Вишне-Немецкое" для грузовиков из Украины.

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