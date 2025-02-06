Словакия планирует удвоить импорт российского газа через "Турецкий поток" с апреля

С 1 февраля словацкий газовый завод (SPP) начал импортировать российский газ через трубопровод «Турецкий поток» и планирует удвоить объемы поставок с апреля. Об этом заявил председатель совета директоров SPP Войтех Ференц, передает УНН со ссылкой на агентство Tast.

Детали

Ференц не уточнил, о каких объемах идет речь, но отметил, что SPP имеет действующий контракт с «Газпромом», а цена по нему выгоднее, чем закупка газа у других поставщиков.

В то же время, по словам коммерческого директора компании Михала Жалика, Словакии, вероятно, придется искать дополнительные маршруты импорта. Мощностей венгерского трубопровода недостаточно для полного обеспечения внутреннего потребления, поэтому газ могут поставлять через Германию и Чехию.

В январе SPP осуществляла поставки своим потребителям из мощностей газохранилищ, и запасы по-прежнему превышают средние показатели по сравнению с обычными для текущего периода.

Ференц подчеркнул, что основной целью SPP является предоставление адекватного обслуживания клиентам, но проблема в том, что альтернативные маршруты транспортировки обходятся дороже, а цена на газ также растет.

Например, сейчас цена на газ составляет 53 евро за мегаватт в час, что ниже цены в декабре, до того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении поставок российского газа в Украину.

В этом году цены на летний импорт выше, чем в зимние месяцы. Это означает, что трейдеры ожидают дефицита газа на рынках в летние месяцы, когда, согласно правилам Европейской комиссии, газовые хранилища ЕС должны быть заполнены до зимнего отопительного сезона.

Напомним

Ранее УНН писал, что к следующей зиме Европейская комиссия хочет, чтобы хранилища природного газа в Европе были заполнены на 90%. В то же время, страны с крупнейшими хранилищами, такие как Германия, Италия, Франция и Нидерланды, сейчас начали неофициальные переговоры о снижении лимита максимальной емкости хранилищ.