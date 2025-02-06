Словаччина планує подвоїти імпорт російського газу через “Турецький потік” із квітня

З 1 лютого словацький газовий завод (SPP) почав імпортувати російський газ через трубопровід "Турецький потік" і планує подвоїти обсяги поставок із квітня. Про це заявив голова ради директорів SPP Войтех Ференц, передає УНН із посиланням на агентство Tast.

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Ференц не уточнив, про які обсяги йдеться, але зазначив, що SPP має чинний контракт із "Газпромом", а ціна за ним вигідніша, ніж закупівля газу в інших постачальників.

Водночас, за словами комерційного директора компанії Міхала Жаліка, Словаччині, ймовірно, доведеться шукати додаткові маршрути імпорту. Потужностей угорського трубопроводу недостатньо для повного забезпечення внутрішнього споживання, тому газ можуть постачати через Німеччину та Чехію.

У січні SPP здійснювала поставки своїм споживачам з потужностей газосховищ, і запаси, як і раніше, перевищують середні показники порівняно зі звичайними для поточного періоду.

Ференц підкреслив, що основною метою SPP є надання адекватного обслуговування клієнтам, але проблема в тому, що альтернативні маршрути транспортування обходяться дорожче, а ціна на газ також зростає.

Наприклад, наразі ціна на газ становить 53 євро за мегават в годину, що нижче за ціну в грудні, до того, як президент України Володимир Зеленський оголосив про припинення поставок російського газу в Україну.

Цього року ціни на літній імпорт вищі, ніж у зимові місяці. Це означає, що трейдери очікують дефіциту газу на ринках у літні місяці, коли, відповідно до правил Європейської комісії, газові сховища ЄС мають бути заповнені до зимового опалювального сезону.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що до наступної зими Європейська комісія хоче, щоб сховища природного газу в Європі були заповнені на 90%. Водночас, країни з найбільшими сховищами, такі як Німеччина, Італія, Франція і Нідерланди, наразі розпочали неофіційні переговори про зниження ліміту максимальної ємності сховищ.