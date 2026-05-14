Словакия осудила удары рф по Украине 13 и 14 мая
Киев • УНН
Словакия осудила вчерашние и сегодняшние массированные российские атаки по Украине, в том числе по Закарпатью вблизи границы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар, передает УНН.
Детали
Словакия осуждает вчерашние и сегодняшние массовые воздушные атаки российской федерации на территорию Украины, достигающие вплоть до Ужгорода в Закарпатской области у границы со Словацкой Республикой, где проживает также многочисленное словацкое меньшинство
Глава МИД Словакии также отметил: эскалация российско-украинской войны ограничивает пространство для мирного диалога.
Напомним
В среду, 13 мая, Словакия закрывала границу на фоне атаки рф на Украину, в том числе на Закарпатье.