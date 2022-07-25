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Словакия может передать Украине самолеты МиГ-29 уже в конце августа

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Словакия может рассмотреть вопрос о передаче Украине своего парка советских боевых самолетов МиГ, заявил министр обороны Словакии. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Словакия уже провела переговоры с союзниками по НАТО Чехией и Польшей по поводу наблюдения за воздушным пространством Словакии с начала сентября.

"Решение еще не принято, никаких обсуждений пока не ведется, и мы готовы обсудить это позже", - сказал министр Ярослав Над.

Над добавил, что предоставление боевых самолетов Украине потребует более широкого обсуждения с союзниками последствий такого снабжения.

"Но политически, да, я могу вам сказать, что есть положительное отношение к помощи украинцам по МиГ-29".

Дополнение

Украина ранее призвала западных союзников предоставить боевые самолеты.

Однако США и их союзники опасаются эскалации реакции Москвы, предупредившей НАТО, что поставка Украине боевых самолетов может быть равносильна присоединению к войне.

Словакия подписала соглашение о покупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72 для замены МиГ-29, но начало их поставки было отложено на два года до 2024 года.

Словакия поставляет Украине тяжелое вооружение с начала войны, включая систему ПВО С-300, военные вертолеты и тысячи реактивных систем залпового огня "Град". Словакия также продавала Украине самоходные гаубицы.

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