Словаччина поставить Україні винищувачі МіГ-29 та танки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що країна поставить Україні танки і винищувачі МіГ-29, які є в її розпорядженні. Про це повідомляє Чеське ТБ з посиланням на заяву прем'єра, передає УНН.
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"Я не хочу говорити про це докладніше, тому що й Україна нас попросила, щоб ми не конкретизували цю техніку", - пояснив Хегер.
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В свою чергу, чеські винищувачі охоронятимуть повітряний простір сусідньої Словаччини з вересня, заявив у неділю прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.
Словаччина попросила своїх союзників по НАТО патрулювати її небо, в зв'язку з передачею винищувачів.
"Я не бачу в цьому жодних проблем, уряд обов'язково це схвалить", - сказав Фіала в теледебатах зі своїм словацьким колегою Едуардом Хегером.
Додамо
Словаччина замовила винищувачі F-16 у США у 2018 році. Очікувалося, що перші літаки прибудуть цього року, а відвантаження має бути завершено наступного року, але тепер передбачається, що постачання відбудеться 2024 року.