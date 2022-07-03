Словакия поставит Украине истребители МиГ-29 и танки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна поставит Украине танки и истребители МиГ-29, которые есть в ее распоряжении. Об этом сообщает Чешское ТВ со ссылкой на заявление премьера, передает УНН.
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"Я не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику", – объяснил Хегер.
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В свою очередь, чешские истребители будут охранять воздушное пространство соседней Словакии с сентября, заявил в воскресенье премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Словакия попросила своих союзников по НАТО патрулировать ее небо в связи с передачей истребителей.
"Я не вижу в этом никаких проблем, правительство обязательно это одобрит", - сказал Фиал в теледебатах со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером.
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Словакия заказала истребители F-16 в США в 2018 году. Ожидалось, что первые самолеты прибудут в этом году, а отгрузка должна быть завершена в следующем году, но теперь предполагается, что поставки пройдут в 2024 году.