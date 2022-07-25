Словаччина може передати Україні літаки МіГ-29 вже наприкінці серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Словаччина може розглянути питання про передачу Україні свого парку радянських бойових літаків МіГ, заявив міністр оборони Словаччини. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Словаччина вже провела переговори з союзниками по НАТО Чехією та Польщею щодо спостереження за повітряним простором Словаччини з початку вересня.
"Рішення ще не прийняте, жодних обговорень поки не ведеться, і ми готові обговорити це пізніше", - сказав міністр Ярослав Над.
Над додав, що надання бойових літаків Україні вимагатиме ширшого обговорення з союзниками наслідків такого постачання.
"Але політично, так, я можу вам сказати, що є позитивне ставлення до допомоги українцям із МіГ-29".
Доповнення
Україна раніше закликала західних союзників надати бойові літаки.
Однак США та їхні союзники побоюються ескалації реакції Москви, яка попередила НАТО, що постачання Україні бойових літаків може бути рівносильним приєднанню до війни.
Словаччина підписала угоду про купівлю 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72 для заміни МіГ-29, але початок їх постачання було відкладено на два роки до 2024 року.
Словаччина постачає Україні важке озброєння від початку війни, включаючи систему ППО С-300, військові гелікоптери та тисячі реактивних систем залпового вогню "Град". Словаччина також продавала Україні самохідні гаубиці.