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Словакия готова обеспечить Украине наращенные поставки газа на постоянной основе

Словакия готова обеспечить Украине наращенные поставки газа на постоянной основе

Киев • УНН

 • 16005 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Решение Словакии временно увеличить пропускную способность для поставок газа в Украину из Европы может стать постоянным. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“На прошлой неделе оператор словацкой газотранспортной системы Eustream объявил, что временно предоставляет и удваивает пропускную способность для потока газа через Словакию в Украину. Мы готовы изучить возможности, чтобы сделать его в будущем коммерчески жизнеспособным и, следовательно, постоянным”, — сказал Корчок.

Детали

Министр также обратил внимание на коллективную помощь, которую страны ЕС оказывают макроэкономической, макрофинансовой стабильности Украины.

Он напомнил об одобренном Еврокомиссией пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

Дополнение

На прошлой неделе директор Оператора газотранспортных систем Украины Сергей Макогон сообщил, что операторы Украины и Словакии договорились в тестовом режиме увеличить мощности для импорта газа до 42 млн куб. м в сутки. Тестовый период должен длиться до апреля 2022 года.

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