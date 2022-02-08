Словакия готова обеспечить Украине наращенные поставки газа на постоянной основе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Решение Словакии временно увеличить пропускную способность для поставок газа в Украину из Европы может стать постоянным. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает корреспондент УНН.
Цитата:
“На прошлой неделе оператор словацкой газотранспортной системы Eustream объявил, что временно предоставляет и удваивает пропускную способность для потока газа через Словакию в Украину. Мы готовы изучить возможности, чтобы сделать его в будущем коммерчески жизнеспособным и, следовательно, постоянным”, — сказал Корчок.
Детали
Министр также обратил внимание на коллективную помощь, которую страны ЕС оказывают макроэкономической, макрофинансовой стабильности Украины.
Он напомнил об одобренном Еврокомиссией пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.
Дополнение
На прошлой неделе директор Оператора газотранспортных систем Украины Сергей Макогон сообщил, что операторы Украины и Словакии договорились в тестовом режиме увеличить мощности для импорта газа до 42 млн куб. м в сутки. Тестовый период должен длиться до апреля 2022 года.