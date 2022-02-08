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Шахед-136

Словаччина готова забезпечити Україні більші постійні поставки газу

Словаччина готова забезпечити Україні більші постійні поставки газу

Київ • УНН

 • 16014 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Рішення Словаччини тимчасово збільшити пропускну спроможність для поставок газу в Україну з Європи може стати постійним. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок на пресконференції у Києві у вівторок, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Минулого тижня оператор словацької газотранспортної системи Eustream оголосив, що тимчасово надає та подвоює пропускну спроможність для потоку газу через Словаччину до України. Ми готові вивчити можливості, щоб зробити його в майбутньому комерційно життєздатним і, отже, постійним”, — сказав Корчок.

Деталі

Міністр також звернув увагу на колективну допомогу, яку країни ЄС надають макроекономічній, макрофінансовій стабільності України.

Він нагадав про схвалений Єврокомісією пакет макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

Доповнення

Минулого тижня директор Оператора газотранспортних систем України Сергій Макогон повідомив, що оператори України та Словаччини домовилися у тестовому режимі збільшити потужності для імпорту газу до 42 млн куб. м на добу. Тестовий період має тривати до квітня 2022 року.

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