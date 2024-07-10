"Сливал" в чат-бот российского гру маршруты движения эшелонов ВСУ: задержан железнодорожник-предатель
Киев • УНН
Агента российской военной разведки, помощника машиниста локомотива "Укрзализныци", задержали в Харьковской области за шпионаж за военными поездами, которые перевозили украинское оружие и боеприпасы на линию фронта, и передачу маршрутов их движения российским войскам.
Служба безопасности задержала на Харьковщине агента военной разведки рф, который шпионил за военными эшелонами Сил обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Злоумышленником оказался помощник машиниста локомотивного депо регионального филиала Укрзализныци, которого дистанционно завербовал сотрудник 78-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как гру),
Детали
По указанию из рф агент собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым ВСУ переправляет тяжелое вооружение и боеприпасы на передовую.
Находясь в кабине локомотива, предатель скрыто фиксировал направления движения эшелонов с украинским оружием. В случае получения актуальных разведданных оккупанты планировали использовать их для подготовки ракетно-дронных ударов по железнодорожной инфраструктуре региона. Таким образом рашисты надеялись сорвать поставки вооружений и боеприпасов для украинских защитников.
Контрразведка Службы безопасности сорвала вражеские планы и задержала фигуранта, когда он пытался передать "отчет" агрессору.
Также установлено, что предатель пытался выявить локации фортификационных сооружений и укрепрайонов защитников Харькова.
По данным следствия, железнодорожник попал "во внимание" игру как активный пользователь прокремлевских Телеграм-каналов, где оставлял свои антиукраинские комментарии.
Во время обысков в железнодорожном вагоне, где работал предатель, и в его доме изъяты мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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