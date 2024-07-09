13 лет за решеткой проведет коллаборант из оккупационного "мвс рф", которое действовало после захвата Балаклеи

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 13 лет заключения получил еще один коллаборационист, который сотрудничал с РФ во время оккупации Балаклеи на Харьковщине. После окончания срока апелляции, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По данным военной контрразведки СБУ, осужденным является бывший работник местной теплосети, который после захвата громады вступил в оккупационное "мвс рф". Там его назначили в состав так называемого "отряда быстрого реагирования", который проводил массовые репрессии против жителей города, - говорится в сообщении.

Детали

Вместе с оккупантами он участвовал в облавах на местных жителей, которые выступали против кремлевского режима. Во время таких "рейдов" людей похищали в российские застенки и грабили их дома под видом "обысков".

За сотрудничество с агрессором он получал от руководства оккупационного органа "зарплату" в российских рублях.

После освобождения Балаклеи коллаборационист сначала "залег на дно" по адресу временного проживания, а затем пытался сбежать в поселок Первомайское на Харьковщине. Там он планировал скрываться от правосудия.

Однако, ему это не удалось. Сотрудники военной контрразведки СБУ установили его местонахождение и задержали весной 2023 года.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 13 лет тюрьмы.

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