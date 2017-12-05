Следствие не имеет достаточных доказательств для предъявления подозрений нардепам по делу Саакашвили - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины не имеет достаточных доказательств для объявления подозрений народным депутатам по делу экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Мы не имеем достаточных доказательств для предъявления подозрений другим политикам Украины или народным депутатам. Хотя позволю себе сказать, даже в своем статусе, что кроме уголовной или административной ответственности, в любой цивилизованной стране предстоит еще и политическая ответственность", - сказал Генпрокурор, отвечая на вопрос, могут ли быть предъявлены обвинения народным депутатам, которые фигурируют в записях ГПУ и СБУ относительно Саакашвили.
Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.