Следствие не имеет достаточных доказательств для предъявления подозрений нардепам по делу Саакашвили - Луценко

"Мы не имеем достаточных доказательств для предъявления подозрений другим политикам Украины или народным депутатам. Хотя позволю себе сказать, даже в своем статусе, что кроме уголовной или административной ответственности, в любой цивилизованной стране предстоит еще и политическая ответственность", - сказал Генпрокурор, отвечая на вопрос, могут ли быть предъявлены обвинения народным депутатам, которые фигурируют в записях ГПУ и СБУ относительно Саакашвили.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.