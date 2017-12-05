Слідство не має достатніх доказів для пред’явлення підозр нардепам у справі Саакашвілі - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України не має достатніх доказів для оголошення підозр народним депутатам у справі екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Ми не маємо достатніх доказів для пред’явлення підозр іншим політикам України або народним депутатам. Хоча дозволю собі сказати, навіть у своєму статусі, що крім кримінальної чи адміністративної відповідальності, у будь-якій цивілізованій країні має бути ще й політична відповідальність", - сказав Генпрокурор, відповідаючи на запитання, чи можуть бути пред’явлені звинувачення народним депутатам, які фігурують у записах ГПУ та СБУ щодо Саакашвілі.
Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.