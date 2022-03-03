Вслед за Украиной и Грузией: заявку на вступление в ЕС подала Молдова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Молдовы Майя Санду подписала заявку о вступлении страны в Евросоюз. Об этом она рассказала на брифинге 3 марта, информирует УНН со ссылкой на News Maker.
Подписания запроса о членстве Республики Молдова к Европейскому Союзу
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Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство Грузии 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в ЕС по новой "особой" процедуре, позже он подписал заявку на вступление государства в Евросоюз.