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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Слідом за Україною та Грузією: заявку на вступ до ЄС подала Молдова

Слідом за Україною та Грузією: заявку на вступ до ЄС подала Молдова

Київ • УНН

 • 180633 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент Молдови Майя Санду підписала заявку про вступ країни до Євросоюзу. Про це вона розповіла на брифінгу 3 березня, інформує УНН з посиланням на News Maker.

Підписання запиту про членство Республіки Молдова до Європейського Союзу

Додамо

Раніше голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд Грузії 3 березня подасть заявку на вступ до Євросоюзу.

28 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до Євросоюзу з проханням прийняти Україну в ЄС за новою, "особливою" процедурою, пізніше він підписав заявку на вступ держави до Євросоюзу.

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