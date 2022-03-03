Слідом за Україною та Грузією: заявку на вступ до ЄС подала Молдова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент Молдови Майя Санду підписала заявку про вступ країни до Євросоюзу. Про це вона розповіла на брифінгу 3 березня, інформує УНН з посиланням на News Maker.
Підписання запиту про членство Республіки Молдова до Європейського Союзу
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Раніше голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд Грузії 3 березня подасть заявку на вступ до Євросоюзу.
28 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до Євросоюзу з проханням прийняти Україну в ЄС за новою, "особливою" процедурою, пізніше він підписав заявку на вступ держави до Євросоюзу.