Следователя полиции арестовали за взятку в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Работница полиции арестовали за взятку в 8 тыс. долларов США в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Прокуратура сообщила о подозрении старшему следователю отдела полиции в Киеве, которая рядом с помещением управления полиции получила "взятку" в 8 тыс. долларов США от гражданина за непривлечение к ответственности в уголовном производстве и изъятие из материалов вещественных доказательств.
Подозреваемой инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
Суд столицы избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 207 тыс. грн.
Также, согласно постановлению суда, указанное лицо отстранили от занимаемой должности