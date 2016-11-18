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15 марта, 19:03 • 108521 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148142 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126508 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119825 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106553 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102282 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96337 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Следователя полиции арестовали за взятку в Киеве

Следователя полиции арестовали за взятку в Киеве

Киев • УНН

 • 8735 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Работница полиции арестовали за взятку в 8 тыс. долларов США в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Прокуратура сообщила о подозрении старшему следователю отдела полиции в Киеве, которая рядом с помещением управления полиции получила "взятку" в 8 тыс. долларов США от гражданина за непривлечение к ответственности в уголовном производстве и изъятие из материалов вещественных доказательств.

Подозреваемой инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Суд столицы избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 207 тыс. грн.

Также, согласно постановлению суда, указанное лицо отстранили от занимаемой должности

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