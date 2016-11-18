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Слідчого поліції заарештували за хабар у Києві

Слідчого поліції заарештували за хабар у Києві

Київ • УНН

 • 8745 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Працівницю поліції заарештували за хабар 8 тис. доларів США у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Прокуратура повідомила про підозру старшому слідчому відділу поліції в Києві, яка поряд з приміщенням управління поліції одержала «хабара» 8 тис. доларів США від громадянина за не притягнення до відповідальності у кримінальному провадженні та вилучення з матеріалів речових доказів.

Підозрюваній інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Наразі суд столиці обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 207 тис. грн.

Також, згідно з ухвалою суду, вказану особу відсторонено від займаної посад

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