Слідчого поліції заарештували за хабар у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Працівницю поліції заарештували за хабар 8 тис. доларів США у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Прокуратура повідомила про підозру старшому слідчому відділу поліції в Києві, яка поряд з приміщенням управління поліції одержала «хабара» 8 тис. доларів США від громадянина за не притягнення до відповідальності у кримінальному провадженні та вилучення з матеріалів речових доказів.
Підозрюваній інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).
Наразі суд столиці обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 207 тис. грн.
Також, згідно з ухвалою суду, вказану особу відсторонено від займаної посад