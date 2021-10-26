Следственный комитет РФ проверит слова рэпера Моргенштерна о Дне победы

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В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, Глава Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления из Москвы организовать проверку.

Реакция ветеранов обусловлена ​​высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках процессуальной проверки будет установлено, есть ли в высказываниях Моргенштерна нарушение действующего законодательства.

Напомним

Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн сказал: “Я не понимаю праздника Победы, который состоялся 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, что-то пытаются — не знаю, может, это какие-то скрепы? Наверное, гордиться просто нечем”.

В сентябре этого года Минкульт внес в “черный список” российского рэп-исполнителя Алишера Валеева, известного как “Моргенштерн”.