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СБУ: гастролі “Моргенштерна” на території України заборонені

СБУ: гастролі “Моргенштерна” на території України заборонені

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Будь які гастролі реп-виконавця Алішера Валєєва, відомого як “Моргенштерн”, на території України заборонені. Про це повідомила УНН пресслужба Служби безпеки України.

Цитата

“У квітні цього року за поданням СБУ російський співак Алішер Валєєв (Моргенштерн) включений у перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. У рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: як Валєєв, так і Моргенштерн”, — нагадали в СБУ.

Деталі

У пресслужбі пояснюють: позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи.

Вона підтвердила, що в “творчості Моргенштерна” пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, зазначають у відомстві.

Як підкреслюють в СБУ, це створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту за його участі.

Цитата

“У вересні цього року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані ним концерти на території нашої держави. Акцентовано на тому, що перебування особи в „списку Мінкульту“ автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Таким чином, будь які гастролі „Моргенштерна“ на території України — заборонені”, — наголошують в пресслужбі.

Що було раніше

Минулого тижня УНН стало відомо, що російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) дасть низку концертів в декількох містах України.

Зокрема, на сайті Kontramarka.ua з’явилася афіша концертів репера в Києві, Харкові та Запоріжжі, які повинні відбутися в листопаді цього року.

Організація Kontramarka.ua в коментарі УНН повідомила, що до них не надходила інформація про існування заборони на в’їзд на територію України для артиста.

Нагадаємо

29 квітня російського виконавця Моргенштерна (Алішера Валєєва) внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

У СБУ відзначили, що концертів російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) в Україні не буде.

Раніше Моргенштерн планував влаштувати гастролі по території України — 3 червня в Києві, 4 червня — в Харкові і 6 червня — в Запоріжжі. Вартість квитків на концерт доходила до 4,5 тис. гривень

9 липня Моргенштерн, якого Мінкульт вніс до “чорного списку”, все ж в’їхав в Україну. Відео він виклав на своїй сторінці Instagram.

Однак у Державній прикордонній службі України не підтвердили факт того, що російський співак Моргенштерн приїхав в Україну.

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