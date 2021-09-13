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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
СБУ: гастроли "Моргенштерна" на территории Украины запрещены

СБУ: гастроли "Моргенштерна" на территории Украины запрещены

Киев  •  УНН

 • 26735 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Любые гастроли рэп-исполнителя Алишера Валеева, известного как "Моргенштерн", на территории Украины запрещены. Об этом сообщила УНН пресс-служба Службы безопасности Украины.

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"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн", - напомнили в СБУ.

Детали

В пресс-службе объясняют: позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы.

Они подтвердили, что в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, отмечают в ведомстве.

Как подчеркивают в СБУ, это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием.

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"В сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентировано на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли "Моргенштерна" на территории Украины - запрещены", - отмечают в пресс-службе.

Что было раньше

На прошлой неделе УНН стало известно, что российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) даст ряд концертов в нескольких городах Украины.

В частности, на сайте Kontramarka.ua появилась афиша концертов рэпера в Киеве, Харькове и Запорожье, которые должны состояться в ноябре этого года.

Организация Kontramarka.ua УНН сообщила, что к ним не поступала информация о существовании запрета на въезд на территорию Украины для артиста.

Напомним

29 апреля российского исполнителя Моргенштерна (Алишера Валеева) внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В СБУ отметили, что концертов российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в Украине не будет.

Ранее Моргенштерн планировал устроить гастроли по территории Украины - 3 июня в Киеве, 4 июня - в Харькове и 6 июня - в Запорожье. Стоимость билетов на концерт доходила до 4,5 тыс. гривен

9 июля Моргенштерн, которого Минкульт внес в "черный список", все же въехал в Украину. Видео он выложил на своей странице Instagram.

Однако в Государственной пограничной службе Украины не подтвердили факт того, что российский певец Моргенштерн приехал в Украину.

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