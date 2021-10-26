Слідчий комітет РФ перевірить слова репера Моргенштерна про День перемоги

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У зв’язку зі зверненням до Слідчого комітету Росії представників ветеранської організації з проханням перевірити висловлювання музичного виконавця Алішера Моргенштерна про День Перемоги, Голова Слідчого комітету Росії доручив керівнику Головного слідчого управління з Москви організувати перевірку.

Реакція ветеранів зумовлена ​​висловлюваннями Моргенштерна, що ображають історичну пам’ять захисників Вітчизни, тих, хто воював та загинув у роки Великої Вітчизняної війни.

У рамках процесуальної перевірки буде встановлено, чи є у висловлюваннях Моргенштерна порушення чинного законодавства.

Нагадаємо

Раніше в інтерв’ю Ксенії Собчак Моргенштерн сказав: “Я не розумію свята Перемоги, яка відбулася 76 років тому. З року в рік на це витрачаються мільйони, щось святкують, щось намагаються — не знаю, може, це якісь „скрєпи“? Напевно, пишатися просто нема чим”.

У вересні цього року Мінкульт вніс у “чорний список” російського реп-виконавця Алішера Валєєва, відомого як “Моргенштерн”.