Следователи из РФ отказались возбуждать уголовное дело против росгвардейца, который избил подростка на акции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Следователи Российской Федерации отказались возбуждать уголовное дело против росгвардейца, который ударил подростка на одной из акций. Об этом сообщает "Эхо-Москвы", передает УНН.
“Московские следователи отказались возбуждать уголовное дело против росгвардийця, который ударил подростка на акции в поддержку Ивана Голунова”, — говорится в сообщении.
“(Российское) ведомство не нашло в действиях Андрея Шукана умысла на превышение должностных полномочий”, — пишет интернет-издание “Медиазона”.
Подросток Иван Теневой был избит росгвардейцем 12 июня в автозаке уже после задержания. Нападающий посчитал, что молодой человек его сфотографировала. Врачи диагностировали у подростка сотрясение мозга и ушибы.
Как сообщал УНН, власть в аннексирована Крыма просит у премьера РФ Медведева обеспечить охрану школ бойцами Росгвардии.